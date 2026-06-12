Дымовая шашка в вентиляции Большого театра: сотрудника отправили под арест на десять суток

Тверской суд Москвы отправил под административный арест сотрудника Государственного академического Большого театра Андрея Жирных. Как сообщает Агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на пресс-службу суда, мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 14 мая. Жирных пронес в здание театра самодельную дымовую шашку и бросил ее в вентиляционную шахту. В результате помещения затянуло дымом, а работа учреждения была нарушена. Суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.