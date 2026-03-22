Дышать безопасно: какие города обошли Москву и Питер по чистоте воздуха

Кавказские Минеральные Воды в очередной раз подтвердили статус одной из самых экологически чистых территорий страны. Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск вошли в число российских городов с наиболее благоприятной атмосферой, пишет РГ.

Специалисты объясняют это сразу несколькими факторами. Горный рельеф способствует естественному рассеиванию примесей, хвойные леса выступают природными фильтрами, а умеренный транспортный поток не создает критической нагрузки. Промышленных предприятий в регионе практически нет, что также положительно сказывается на качестве воздуха.

Данные международных сервисов TAQI и IQAir подтверждают устойчиво низкий уровень вредных частиц. На картах экологического мониторинга города региона стабильно отображаются в зеленых зонах, безопасных для здоровья.

Кисловодск попал в десятку лидеров по чистоте атмосферы. В списке также оказались Кызыл, Горно-Алтайск, Элиста, Астрахань, Черкесск, Севастополь, Тамбов, Йошкар-Ола и Сочи. Для сравнения: в городах с развитой металлургией и теплоэнергетикой — Норильске, Челябинске и Магнитогорске — показатели загрязнения регулярно превышают допустимые нормы.

Эксперты отмечают, что даже в курортный сезон, когда поток туристов возрастает, воздух на Кавминводах остается значительно чище, чем в крупных промышленных центрах. Сочетание природных условий и умеренной антропогенной нагрузки позволяет сохранять атмосферу относительно безопасной как для местных жителей, так и для гостей региона.