Дышите животом: врач объяснил, как за 4–5 минут в день забыть о частой отрыжке
Врач Амир Хан: от отрыжки можно избавиться с помощью дыхательных упражнений
Врач общей практики Амир Хан рассказал, как быстро справиться с частой отрыжкой без лекарств. Его совет опубликовало издание Daily Mirror. По словам специалиста, в некоторых случаях проблема вызвана не расстройством пищеварения, а привычкой организма непроизвольно заглатывать воздух — это состояние известно как супрагастральная отрыжка и может сохраняться даже после обследований и лечения.
Хан порекомендовал выполнять простое дыхательное упражнение — диафрагмальное дыхание. При вдохе через нос должен подниматься живот, а грудная клетка оставаться почти неподвижной. Выполнять упражнение следует по четыре-пять минут несколько раз в день. Врач подчеркнул, что таким способом можно исправить проблему.
При этом медик предупредил, что людям старше 55 лет при появлении новой и необъяснимой изжоги или других проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для полного обследования.