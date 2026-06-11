Дышите животом: врач объяснил, как за 4–5 минут в день забыть о частой отрыжке

Врач общей практики Амир Хан рассказал, как быстро справиться с частой отрыжкой без лекарств. Его совет опубликовало издание Daily Mirror . По словам специалиста, в некоторых случаях проблема вызвана не расстройством пищеварения, а привычкой организма непроизвольно заглатывать воздух — это состояние известно как супрагастральная отрыжка и может сохраняться даже после обследований и лечения.

Хан порекомендовал выполнять простое дыхательное упражнение — диафрагмальное дыхание. При вдохе через нос должен подниматься живот, а грудная клетка оставаться почти неподвижной. Выполнять упражнение следует по четыре-пять минут несколько раз в день. Врач подчеркнул, что таким способом можно исправить проблему.

При этом медик предупредил, что людям старше 55 лет при появлении новой и необъяснимой изжоги или других проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для полного обследования.