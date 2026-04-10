Дзен и эскалатор: посетитель ТЦ в Апрелевке устроил сеанс йоги посреди людского потока

Посетители одного из торговых центров Апрелевки стали свидетелями необычного перформанса. Прямо возле эскалатора, в самом центре оживленного потока людей, мужчина в позе лотоса погрузился в глубокую медитацию. Фото и видео «йога» быстро разлетелись по местным пабликам. Окружающие реагировали по-разному: одни с улыбкой снимали происходящее, считая это оригинальным способом борьбы со стрессом, другие были озадачены выбором столь неподходящего места для духовных практик.

Ситуацию для REGIONS прокомментировала психолог из Наро-Фоминска Светлана Морозовская. По словам эксперта, демонстративная медитация в людном месте — явление неоднозначное. С одной стороны, человек мог таким образом тренировать способность концентрироваться в экстремальной обстановке или бороться с социофобией. С другой стороны, подобное поведение без видимых причин часто является эпатажем, направленным на привлечение внимания. Классическая йога предполагает тишину и уединение, что идет вразрез с атмосферой торгового центра.

Помимо психологического аспекта, специалист обратила внимание на вопрос безопасности. Эскалатор — зона повышенной опасности, где нахождение человека в статичной позе может спровоцировать столкновение или падение других посетителей.

«Нахождение в потоке людей в неподвижном состоянии создает риск и для самого практикующего, и для окружающих. Если бы целью была действительно гармония и осознанность, человек выбрал бы парк, набережную или специализированный зал. В данном случае мы, скорее всего, имеем дело с перформансом, а не с духовной практикой», — подытожила Морозовская.

В администрации торгового центра пояснили, что общественные пространства ТЦ предназначены для покупок и отдыха, не создающего помех другим людям, а для занятий спортом и медитацией в городе существуют специально оборудованные площадки.

