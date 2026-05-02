Дзен по-пандовски: в Московском зоопарке показали «ленивый» обед Катюши

Пока Москва гуляет на майских праздниках, главная звезда столичного зоосада — панда Катюша — демонстрирует мастер-класс по расслаблению. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами размеренного дня маленькой панды, которая все больше становится похожей на свою маму Дин-Дин. Видео с «обеденными размышлениями» Катюши мгновенно стало хитом, напомнив посетителям о важности отдыха и неспешного наслаждения моментом, пишет РИА Новости.

Настроение «Мама Дин-Дин»: Катюша перешла в режим релакса

1 мая 2026 года в Telegram-канале Светланы Акуловой появилось новое видео, демонстрирующее будни первой рожденной в России панды. По словам директора зоопарка, сегодня Катюша выбрала тактику «максимального спокойствия». Если раньше малышка была известна своими активными кувырками и попытками взобраться на ограждения, то теперь ее поведение все чаще копирует невозмутимость взрослой мамы Дин-Дин.

На кадрах видно, как панда без суеты и спешки сползает со своей любимой деревянной лежанки, аккуратно выбирая место для трапезы. Каждое движение Катюши пропитано осторожностью и вдумчивостью, что вызвало умиление у многочисленных зрителей за пределами вольера.

Бамбуковая медитация: как обедает главная панда страны

Центральной частью видео стал процесс поедания бамбука в уличном вольере. Катюша устроилась на свежем воздухе, полностью игнорируя толпы восторженных посетителей с камерами.

Осознанное питание: Панда не просто ест, а буквально «медитирует» над каждой веточкой бамбука.

Смена имиджа: Из энергичного «непоседливого комочка» Катюша превращается в статную и рассудительную панду.

Уличный вольер: Теплая майская погода позволила панде проводить больше времени на улице, что дает гостям зоопарка уникальный шанс увидеть ее без преград из стекла.

Звезда Telegram: Светлана Акулова о «размышлениях» подопечной

Светлана Акулова охарактеризовала состояние панды как «обеденные размышления». В комментариях к посту подписчики отметили, что Катюша идеально попала в настроение длинных выходных — когда можно позволить себе никуда не торопиться. Видео стало частью ежедневного сериала о жизни панд, за которым следят сотни тысяч россиян, переживающих за рост и развитие первой «московской» панды.