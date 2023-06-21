Джеймс Кэмерон считает, что батискаф «Титан», погружавшийся к «Титанику», затонул

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший оскароносную картину «Титаник», считает, что туристический батискаф «Титан», доставляющий всех желающих к затонувшему лайнеру, затонул. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российского ученого, океанолога Александра Сагалевича.

По мнению ученого, причинами ЧП могли стать конструкция батискафа, а также отсутствие испытательных действий аппарата.

«Непонятно, как собран этот аппарат и испытан, потому что он не сертифицирован», – сказал Сагалевич.

Ученый назвал тех, кто конструировал этот батискаф «вандалами». Также Сагалевич напомнил о глубоководных отечественных аппаратах «Мир». Именно они в 1995 году участвовали в погружении к затонувшему лайнеру. В этом же году к кораблю погружался Кэмерон.

Как подчеркнул океанолог, при разработке аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» проводились циклические тесты, а также измерялись все прочностные характеристики под давлением на 20% выше рабочего.

19 июня появились первые сообщения о пропаже туристического батискафа «Титан», экипаж которого отправился к затонувшему в 1912 году круизному лайнеру «Титанику». После погружения связь с пятью членами экипажа пропала через 1 час 45 минут и больше не появлялась.

Сейчас поиски батискафа в Атлантического океане продолжаются. CNN ранее сообщили, что спасатели слышали звуки в толще воды, похожие на «акустическую обратную связь».