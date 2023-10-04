Джекман, Джоли и другие: звезды, которые столкнулись с раком

Со стороны жизнь иностранных знаменитостей кажется идеальной: они богаты, известны, их любят и зовут в интересные проекты. Но даже такая, на первый взгляд, превосходная жизнь не лишена неожиданных проблем.

Рассказываем о звездах, которые столкнулись с онкологией.

Кайли Миноуг

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг узнала о раке молочной железы в далеком 2005 году. Она отменила все концерты и тут же принялась за лечение, как только врачи сообщили ей о страшном диагнозе.

Фото: [ Alberto Pezzali/AP/TASS ]

Как призналась Миноуг, из-за новости о раке она впала в депрессию: ей казалось, что теперь ее жизнь окончена. Но близкие помогли ей и после сеансов химиотерапии, удаления груди и перехода на здоровое питание певице удалось справиться с тяжелой болезнью.

Бен Стиллер

В 2016 году известный комедийный актер Бен Стиллер признался, что поборол рак простаты. Что удивительно: опухоль развивалась в организме артиста на протяжении 5 лет без каких-либо признаков.

Фото: [ JASON SZENES/ EPA/TASS ]

По словам Стиллера, он мог узнать о своей болезни слишком поздно, если бы не сдал тест на простат-специфический антиген. С тех пор актер призывает внимательнее относиться к здоровью, чаще сдавать анализы и проходить обследования.

Анджелина Джоли

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли узнала о предрасположенности к раку груди в 2013 году. В прошлом из-за мутации генов ее мать и бабушка умерли от этой тяжелой болезни.

Фото: [ Alex Brandon/AP/ТАСС ]

Также медики выявили у Джоли предрасположенность к раку яичников. Чтобы избежать заболеваний, актриса решилась на удаление груди, яичников и фаллопиевых труб.

Хью Джекман

Австралийский актер и звезда фильмов серии «Люди Икс» Хью Джекман тоже столкнулся с раком. В 2013 году врачи обнаружили на его носу странную шишку — это была базально-клеточная карцинома.

Фото: [ Sebastien Fremont/Zuma\TASS ]

Уже десять лет Джекман наблюдается у онкологов и лечится от рака. У актера случались рецидивы, во время которых он призывал людей меньше загорать и пользоваться солнцезащитным кремом.

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