Джекман, Джоли и другие: звезды, которые столкнулись с раком
Фото: [Sebastien Fremont/Zuma\TASS]
Со стороны жизнь иностранных знаменитостей кажется идеальной: они богаты, известны, их любят и зовут в интересные проекты. Но даже такая, на первый взгляд, превосходная жизнь не лишена неожиданных проблем.
Рассказываем о звездах, которые столкнулись с онкологией.
Кайли Миноуг
Австралийская поп-певица Кайли Миноуг узнала о раке молочной железы в далеком 2005 году. Она отменила все концерты и тут же принялась за лечение, как только врачи сообщили ей о страшном диагнозе.
Фото: [Alberto Pezzali/AP/TASS]
Как призналась Миноуг, из-за новости о раке она впала в депрессию: ей казалось, что теперь ее жизнь окончена. Но близкие помогли ей и после сеансов химиотерапии, удаления груди и перехода на здоровое питание певице удалось справиться с тяжелой болезнью.
Бен Стиллер
В 2016 году известный комедийный актер Бен Стиллер признался, что поборол рак простаты. Что удивительно: опухоль развивалась в организме артиста на протяжении 5 лет без каких-либо признаков.
Фото: [JASON SZENES/ EPA/TASS]
По словам Стиллера, он мог узнать о своей болезни слишком поздно, если бы не сдал тест на простат-специфический антиген. С тех пор актер призывает внимательнее относиться к здоровью, чаще сдавать анализы и проходить обследования.
Анджелина Джоли
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли узнала о предрасположенности к раку груди в 2013 году. В прошлом из-за мутации генов ее мать и бабушка умерли от этой тяжелой болезни.
Фото: [Alex Brandon/AP/ТАСС]
Также медики выявили у Джоли предрасположенность к раку яичников. Чтобы избежать заболеваний, актриса решилась на удаление груди, яичников и фаллопиевых труб.
Хью Джекман
Австралийский актер и звезда фильмов серии «Люди Икс» Хью Джекман тоже столкнулся с раком. В 2013 году врачи обнаружили на его носу странную шишку — это была базально-клеточная карцинома.
Фото: [Sebastien Fremont/Zuma\TASS]
Уже десять лет Джекман наблюдается у онкологов и лечится от рака. У актера случались рецидивы, во время которых он призывал людей меньше загорать и пользоваться солнцезащитным кремом.
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