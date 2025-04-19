Джигурда ответил Зеленскому стихотворением на введение против него санкций

Актер Никита Джигурда прочитал стихотворение после того, как узнал о санкциях, введенных в его отношении Украиной. Видео этого события опубликовал телеграм-канал издания 360.ru.

Артист сообщил, что гордится тем, что Киев внес его в свой санкционный список, где уже содержатся самые лучшие представители актеров из РФ. Он также прочитал стихотворение.

«Я за русский язык на века. Всем любви и удачи», — указал Джигурда.

Он добавил, что представители культуры представляют явную угрозу своим творчеством правительству Зеленского.

Ранее стало известно, как отреагировал на украинские санкции дрессировщик Юрий Куклачев. Он, по словам его сына, обрадовался этому событию. Артист заявил, что подобные шаги говорят, «что враг практически повержен, боится, бьется в конвульсиях». Это также свидетельствует о том, что власти РФ и российское общество все делают правильно.