Юрий Куклачев с юмором отреагировал на санкции Украины

Дрессировщик Юрий Куклачев отреагировал на санкции Украины, введенные против него и еще ряда российских артистов. О реакции рассказал RT его сын Дмитрий Куклачев.

Юрий и Дмитрий Куклачевы вернулись с большого тура по Поволжью, выступив перед семьями бойцов СВО. Собралось не меньше десяти тысяч человек, благодарных за представление.

По словам Дмитрия, вероятно, такие истории «дизморалят» Зеленского и «его психика не выдерживает». По этой причине он отыгрывается на российских артистах, вводя санкции. В списках оказался и Юрий Куклачев, для которого это стало показательным жестом.

«Он обрадовался. Сказал мне: это значит, что враг практически повержен, боится, бьется в конвульсиях, поэтому делает такие даже не шаги, это царапки. Это говорит о том, что мы все делаем правильно», — передал Куклачев-младший слова отца.

Напомним, что 18 апреля Владимир Зеленский ввел санкции против Куклачева, Джигурды, SHAMANа, Вяльбе и других артистов России.