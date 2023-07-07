Байден нервно отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине

81-летний президент США за последние несколько лет не раз - то спотыкался, то падал на трапах самолетов или с велосипеда, а также «здоровался» с воздухом или терялся на сцене.

Очередной курьез случился с Джо Байденом сегодня в штате Южная Каролина. Во время выступления глава Белого дома вдруг стал бить ногой по трибуне, фрагмент опубликован на Youtube-канале GOP War Room.

Вдоволь попинав трибуну американец повернулся спиной к аудитории, после чего трибуне еще пару раз досталось.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — пояснил как заправский Капитан Очевидность свой поступок Байден.

Увидя, что его попытка объяснить свое странное поведение не была по достоинству оценена присутствовавшими, Байден сыронизировал, что если встанет на трибуну, то просто будет выше ростом.