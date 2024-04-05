Джоли подаст в суд на Питта за новые эпизоды применения насилия при детях

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут поделить совместно нажитую в браке французскую винодельню Chateau Miraval. В споре актриса решила применить популярное в мире Голливуда обвинение, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

О продолжении противостояния бывших супругов Питта и Джоли изначально стало известно от CNN. Канал сообщал, что Джоли хочет обратиться в суд с жалобой на новые эпизоды насилия. Они якобы происходили во время брака на глазах у детей.

Такая информация распространилась 4 апреля, когда юристы актрисы подали новое ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. Джоли, как стало известно зарубежным СМИ, не хотела доводить до этого, но Питт якобы ее вынудил.

Отмечается, что жалоба проливает свет на причину развода пары. По предварительной версии, в 2016 году голливудская семья с шестью детьми летели из Европы в США, где Питт увлекся алкогольными возлияниями. Он сильно поссорился с Джоли, а ее дети пытались защитить маму. После замечания одного из подростков Питт набросился на него, ударив по лицу. Джоли кинулась на защиту, но мужчина продолжил размахивать кулаками, а также обливать вином и пивом окружающих. Бил тогда буйный актер в ответ всех. Случай оказался катастрофическим для отношений самой красивой пары Голливуда.

Теперь Джоли настаивает, что подобные случаи рукоприкладства были и задолго до инцидента в самолете, также при детях.

Напомним, после тяжелого бракоразводного процесса бывшие супруги стали делить винодельню. Питт владел 60%, Джоли - 40%. По договору продавать свои доли без согласия друг друга было нельзя, но актриса проигнорировала это. Развитием виноградника она почти не занималась.

Ранее сообщалось о русских Джонни Деппе и Анджелине Джоли, которые выбрали необычные имена для детей.