Русские Джонни Депп и Анджелина Джоли назвали новорожденного сына необычным именем

В беседе с журналистами русские Депп и Джоли признались, что дали своему сыну необычное имя: у них родился Пиар Джонниевич Депп. Пара планирует в будущем обзавестись и наследницей, которую, скорее всего, назовут Рекламой.

Как объяснили петербуржцы, они просто продолжают свой перформанс.

«Другие варианты были, но этот для нас казался самым таким креативным, хотелось стать отцом и матерью Пиара. В ЗАГСе нас уже знают по предыдущим нашим новостям и перформансу, поэтому с улыбкой отнеслись», — отметил «звездный» отец.

Свое решение родители воспринимают серьезно, ведь, по их мнению, в России необычных имен очень мало. Однако Депп и Джоли считают, что в будущем с пониманием отнесутся к решению наследников о смене ФИО. Ведь и они сами поменяли эти данные в 2022 году: когда-то родителей звали Игорь Ректор и Екатерина Кирпичникова. До своего перформанса пара полагала, что назовет детей Евой и Дамиром.

Ранее сообщалось об изменении размера маткапитала и других выплат в 2024 году.