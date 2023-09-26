Джон Кирби сделал заявление о том, что в США продолжат помогать Украине

Как пишет KP.RU , в США сейчас обращено внимание на то, чтобы передавать Киеву необходимое вооружение в рамках очередных пакетов военной помощи.

Джон Кирби, являясь координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, сделал новое заявление. Он отметил, что в США не прекратят помогать Украине, поставляя все новые пакеты. А отправлять будут все то, что является необходимым в данный период времени.

Напомним, что еще на минувшей неделе украинский лидер Владимир Зеленский побывал в Соединенных Штатах. После этого президент Джо Байден гордо заявил об еще одном пакете военной помощи. Судя по словам Кирби, они и дальше будут передаваться Украине.

Поскольку характер боевых действий часто меняется, в Белом доме поддерживают связь с Киевом, ведя переговоры о дальнейших поставках вооружения.