Джонни Депп обратился к российским поклонникам в преддверии премьеры фильма

Американский актер записал обращение к российским поклонникам в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри», сообщило издание Eprimefeed. Видеообращение транслировали в одном из московских кинотеатров.

В фильме Депп сыграл роль короля Франции Людовика XV.

В обращении для российской аудитории актер поблагодарил зрителей за просмотр, а также отметил, что горд своей работой. Отдельно Депп подчеркнул, что в ближайшее время планирует увидеться со своими поклонниками.

60-летний Депп с большим уважением относится ко вниманию из России. В 2021 году он записал ролик, в котором также обратился к фанатам. Видео было приурочено к премьере фильма «Великий», в котором он сыграл главную роль — фотожурналиста Юджина Смита.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Депп может приехать в Россию. Отмечалось, что актера пригласила группа ЯМОРЕ для записи совместной песни. С представителями актера уже связались.

Также источники подчеркивали, что Депп готов поучаствовать в экскурсии по России, в которую войдут города Калининград, Светлогорск и поселок Янтарный.

Одна из самых ярких ролей в карьере Деппа — пират Джек Воробей, который понравился зрителям своей харизмой и безумными действиями в фильмах «Пираты Карибского моря». Также Депп снялся в фильмах «Сонная Лощина», «Ромовый дневник», «Алиса в Стране чудес».