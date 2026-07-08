Более 700 водителей оштрафовали за парковку на газонах в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю нарушителей парковки во дворах оштрафовали на ₽1,5 млн
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю за парковку на газонах оштрафовали 701 автовладельца. Общая сумма штрафов составила более ₽1,5 млн, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего нарушителей выявили в Ленинском округе — 142. На втором месте — Орехово-Зуево, где зафиксировали 82 нарушения, на третьем — Балашиха с показателем 77. В Одинцово выявили 40 нарушителей, в Мытищах — 33.
Как вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, в регионе работает приложение «Народный инспектор», с помощью которого можно сообщить о нарушении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.