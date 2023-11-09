Дзюдоисты Городского округа Пушкинский завоевали медали крупного турнира

Это соревнование проводилось в третий раз. Организаторы создают хорошие условия для участников, приглашают в гости лучшие спортивные школы региона. Среди тех, кто выходил на татами спорткомплекса «Юбилейный», были юные борцы из коллектива «Динамо-Ивантеевка». С серебряными медалями вернулись домой Владислав Кобяков, Егор Плиев и Кирилл Лебедович. Их товарищи по команде Кирилл Юмакулов и Вадим Попов удостоились бронзы.

Отметим, что ранее на первенстве Московской области серебряным призером стал еще один дзюдоист из Ивантеевки Дмитрий Колтунов.