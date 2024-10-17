Дзюдоисты из Фрязино стали призерами Межрегионального турнира

Дзюдоисты из Фрязино достойно представили округ на XIV Традиционном Межрегиональном турнире по дзюдо памяти основателя борьбы в г. Климовске, ветерана ВОВ М. С. Шабалина.

Ребята стали призерами турнира. Первые места завоевали Джураев (в 38 кг) и Ващенко (в 42 кг). Вторых мест удостоили Ляпушкина (в 38 кг), Титова Егора (в 42 кг) и Казаряна Зори (в 46 кг). Третье место присвоили Гевондяну Давиду (в 38 кг), Садояун Даниэли (в 38 кг), Низомову Комрону (в 42 кг) и Даниеляну Валерию (в 42 кг).

«Поздравляем фрязинских дзюдоистов и тренерский состав с выдающимися результатами!» — отметили в Администрации городского округа Фрязино.

Конкуренция среди спортсменов была высокой. На турнир прибыли сильные участники из Московской области и Москвы, а также Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областей. Фрязинские дзюдоисты в категории 38 кг и 42 кг забрала все призы, не оставив возможности другим спортсменам рассчитывать на победу.