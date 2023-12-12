Ecolines возобновляет с 14 декабря автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Напомним, сегодня во вторник правительство Финляндии объявило об открытии с 14 декабря двух КПП на границе с Российской Федерацией: – Ваалимаа и Нииралас. Решение не постоянное и буде действовать, предварительно, до 14 января 2024 года.

В ответ на это компания Ecolines объявила, что. после разморозки приграничного сообщения, возобновит автобусные рейсы между Финляндией и Россией.

«Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06.45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14.30», - говорится в сообщении компании, которое цитирует РИА Новости.

В компании также пояснили, что автобусное сообщение между Россией и Финляндией будет осуществляться как и ранее через международный автомобильный пункт пропуска Ваалимаа - Торфяновка.