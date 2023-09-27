Economist: в Глазго откроют первый в Великобритании центр профилактики передозировки

В Глазго будет открыт первый в Великобритании центр профилактики передозировки наркотиками, сообщает The Economist.

Подобные центры функционируют уже в 16 странах. Здесь наркоманы могут употреблять запрещенные вещества под надзором врача.

В Шотландии констатируют катастрофическую ситуацию с наркотиками. Смертность от наркотиков здесь гораздо выше, чем в остальной Великобритании, а среди богатых стран Шотландия уступает только США.

Правительство Шотландии призывает к декриминализации хранения наркотиков для личного потребления, ссылаясь на примеры Португалии и Швейцарии, где смертность от наркотиков сравнительно невелика. Однако препятствием на этом пути являются суровые британские законы и общественное мнение.