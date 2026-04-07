Еда для суставов: невролог назвал продукты-помощники при остеохондрозе

Остеохондроз — распространенная проблема, которая затрагивает миллионы людей. Полностью вылечить это заболевание питанием не получится, но грамотный рацион способен поддержать здоровье суставов и замедлить развитие негативных процессов. О том, какие пищевые привычки помогут улучшить состояние, рассказал невролог Павел Хорошев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Ключевой элемент для здоровья суставов — белок. Суставы имеют сложнейшую структуру, которая включает миллиарды аминокислот. Если этих строительных кирпичиков не хватает, сустав перестает выполнять свою главную функцию — быть упругим, крепким и эластичным.

Хорошев подчеркивает: питание должно быть полноценным, и вегетарианство здесь не помощник. Организму нужно большое количество легкоусвояемого белка, и желательно, чтобы он поступал из натурального мяса, а не из пельменей и сосисок категории «Б». В таких полуфабрикатах большая часть массы — это, в лучшем случае, соевый белок, который усваивается очень плохо.

Второй важнейший элемент — вода. Она помогает суставной капсуле и поверхности сустава оставаться упругими и эластичными, а также предотвращает концентрацию солей. Соли, по словам невролога, могут вызывать крайне неприятные состояния. Если человек пьет много воды, то до дискомфорта придется идти гораздо дольше и при более тяжелой степени болезни. Достаточное потребление жидкости поддерживает нужный объем суставной «смазки» и сохраняет эластичность тканей.

Вокруг питания и его влияния на суставы ходит немало мифов. Один из самых живучих — теории о «закислении» или «защелачивании» организма. Хорошев называет это «бредом невообразимым», с которым даже тошно спорить. Врач объясняет: в организме действуют системы, которые надежно поддерживают стабильный уровень pH. Любое отклонение от нормы привело бы к гибели клеток, поэтому «закислить» себя через еду просто невозможно. Ни один продукт не способен напрямую навредить суставам через изменение кислотно-щелочного баланса.

Что касается алкоголя, то прямой связи между ним и развитием остеохондроза нет. Вред спиртного для суставов — косвенный. Алкоголь снижает общую мотивацию: после его употребления человека уже не тянет пройти пресловутые 10 тысяч шагов. А отсутствие движения для больного позвоночника гораздо опаснее любого застолья. Кроме того, алкоголь нарушает водный баланс, что напрямую сказывается на состоянии суставных тканей.

Исходя из рекомендаций невролога, можно сформулировать несколько ключевых принципов. Рацион должен включать полноценный белок из мяса, рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. В течение дня необходимо пить достаточно воды. Стоит отказаться от чрезмерного употребления полуфабрикатов с высоким содержанием сои. И главное — поддерживать активный образ жизни, не позволяя алкоголю и лени брать верх. Соблюдение этих несложных правил в комплексе с рекомендациями лечащего врача может заметно улучшить качество жизни при остеохондрозе.

