Еда шла в легкие, а не в желудок: как кузбасские врачи спасли новорожденного с редчайшим пороком

В Кемерове врачи спасли новорожденного с тяжелым пороком — атрезией пищевода. Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных КОДКБ имени Ю. А. Атаманова, главный областной специалист неонатолог Минздрава Кузбасса Артем Черных, при такой патологии пища не попадает в желудок, а уходит в легкие, создавая прямую угрозу жизни. Малыша экстренно перевезли из Новокузнецка в Кемерово, где за него взялась мультидисциплинарная команда, передает VSE42.RU ⁠.