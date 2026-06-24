Российские туристы массово аннулируют бронирования в Крыму. В качестве причин они называют атаки беспилотников, перебои с электричеством и дефицит топлива. Эксперты прогнозируют перераспределение потоков: пляжный отдых перейдёт к Анапе и Геленджику, а санаторный — в Белоруссию и на Кавказ, передает « Фонтанка ».

Туроператоры и санатории полуострова подтверждают массовые отказы от поездок. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) признали замедление турпотока в июне, но выразили надежду на восстановление к концу года. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что автомобильные туристы могут переориентироваться на Анапу и Геленджик. Спрос на отдых в Анапе уже вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, в Геленджике также фиксируется увеличение.

Внутренний туризм в целом демонстрирует спад. По данным директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, падение составило 25% по сравнению с прошлым годом, а в Сочи спад достиг 30% из-за нестабильной работы аэропорта. При этом Калининград показал рост на 15%. Некоторые эксперты полагают, что часть туристов может уехать за границу из-за дорогой и неудобной логистики в Крым. Укрепление рубля делает более привлекательными Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам. В санаторном сегменте конкуренцию Крыму составят белорусские здравницы и курорты Кавказа — Кисловодск и Минеральные Воды.

В прошлом году Крым посетили 6,9 миллиона туристов, большинство из которых добирались на автомобилях.