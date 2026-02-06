«Единая Россия» и РЖД передали гуманитарную помощь в госпиталь Бурденко

Представители подмосковного отделения партии «Единая Россия» из Орехово-Зуевского округа совместно с сотрудниками ОАО «РЖД» организовали доставку гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Помощь была направлена в филиал №3 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Переданные вещи были собраны согласно конкретным запросам бойцов. В груз вошли одежда, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, автомобильная зимняя резина, оборудование для обогрева и другие позиции. Особой частью посылки стали письма с теплыми словами поддержки, написанные для защитников детьми.

Как отметил депутат депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов округа Дмитрий Цатурян, в ходе визита партийцы пообщались с руководством медучреждения и с самими бойцами, лично поблагодарили их за службу и поздравили с наступающими праздниками.

«Узнали о состоянии бойцов, пообщались с нашими героями лично, еще раз поблагодарили за их ратный подвиг, передали все самое необходимое и обязательно еще не один раз посетим госпиталь», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки участникам СВО необходимо оказывать оперативно и удобно.