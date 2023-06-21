«Единая Россия» опровергла новость о ранении Турчака

В новостных каналах начала распространяться непроверенная информация о ранении, которое, якобы, получил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Также в этих сообщениях говорится, что ранение на самом деле оказалось легким, но политика успели прооперировать, и сейчас он находится в больнице после полученной травмы.

В партии эту информацию уже прокомментировали, пресс-служба «Единой России» официально опровергла поступающие на эту тему новости.