«Единая Россия» отправила из Подмосковья более 30 тонн грузов в зону СВО к 23 февраля

Партия «Единая Россия» отправила из Московской области свыше 30 тонн гуманитарного груза в зону СВО ко Дню защитника Отечества. Поддержка военнослужащих и членов их семей является основным направлением народной программы партии. С начала спецоперации подмосковные единороссы передали около 18 тыс. тонн гумпомощи.

В преддверии праздника в Балашихе и Реутове было собрано свыше 20 тонн груза. В Дмитрове — порядка 7 тонн. В погрузке партии принял участие секретарь местного отделения партии, глава муниципалитета Михаил Шувалов.

«Видно, как много неравнодушных людей в нашем округе. Каждая отправка — это результат общей работы: жителей, общественных организаций, партийцев», — сказал Шувалов.

В Шатуре собрали порядка 4 тонн гумпомощи. В Королеве — свыше 1,5 тонны. Там груз собирали вместе с благотворительным фондом «Окно в мир» и волонтерским объединением «Кольчуга». Также груз собрали в Орехово-Зуево и Лобне.