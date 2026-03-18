«Единая Россия» Подмосковья предложила ужесточить правила передвижения детей на питбайках

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» предложило ужесточить правила передвижения детей на питбайках. Эту тему обсудили в ходе круглого стола, который провела фракция в Мособлдуме.

В 2025 году в авариях с питбайками травмы получили свыше 2 тыс. человек, 30 подростков погибли. Число подобных происшествий увеличилось на треть.

Зампред Мособлдумы Олег Рожнов подчеркнул, что ситуация требует принятия экстренных мер. По его словам, в апреле фракция «Единая Россия» вынесет на рассмотрение Мособлдумы законопроект о запрете продажи топлива несовершеннолетним.

«Наша цель — оперативно принять закон и спасти жизни подростков. Аналогичная мера была введена в некоторых регионах страны, в результате число ДТП с участием детей сократилось более чем на 30%», - рассказал Рожнов.

Также в ближайшее время фракция направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков несовершеннолетними.

«Это очень доступная и в то же время очень опасная игрушка, которую легко приобрести на любой онлайн-площадке по цене от 25 тыс. Но вместе с тем, вводя ограничения, важно не уйти в запретительную риторику. Принимая регулирующие меры, мы должны организовать возможности для занятия мотоспортом», — сказал парламентарий.

Глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин озвучил предложение об увеличении штрафов для родителей питбайкеров в случае нарушения правил пользования техникой.

«Еще одна действенная мера — конфискация транспортного средства. Только жесткие меры позволят навести порядок в этой сфере. Следующий шаг — ограничения для электрических средств передвижения», — сказал министр.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова поддержала предложения партии. Она напомнила, что главной задачей является обеспечение безопасности детей. По ее словам, запрет на продажу топлива также позволит уберечь несовершеннолетних от вовлечения в преступную деятельность.

«За этот год произошло четыре теракта с участием подростков, которые покупали горючую смесь на АЗС и совершали умышленные поджоги. Поэтому стоит острая необходимость как можно скорее ввести запрет на продажу бензина», — заявила она.

В ближайшее время партия направит предложения в профильные комитеты и ведомства для дальнейшего обсуждения.