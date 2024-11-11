«Единая Россия» подвела итоги года работы в Талдомском округе

Конференция местного отделения «Единой России» прошла в Талдомском городском округе. Члены партии подвели итоги года.

В муниципалитете – 694 члена партии и около 150 ее сторонников. Работает 32 партийных отделения. На конференции были представлены делегаты первичных отделений, члены политсовета окружного отделения, а также представители «Молодой гвардии».

Итоги года работы подвел секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин. Он доложил о ходе выполнения партийных проектов на территории муниципалитета – «Новая школа», «Историческая память», «Безопасные дороги», «Выбирай свое» и «Городская среда».

Отдельно обсудили поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, а также помощь жителям Курской области.

Кроме того, на мероприятии избрали делегатов для представления округа на конференции регионального отделения партии.