Резиденты индустриальных парков Подмосковья создали около 72 тыс. рабочих мест

Резиденты подмосковных индустриальных парков создали около 72 тыс. рабочих мест для жителей. Об этом сообщила зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня на площадках ИП расположены более 1,5 тыс. предприятий-резидентов. Каждый третий резидент индустриальных парков России работает на одной из подмосковных площадок. Заполняемость индустриальных парков региона составляет порядка 90%», — отметила она в рамках встречи с китайскими инвесторами в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске.

В области также активно создаются индустриальные парки нового формата — государственные. Это пять парков, организуемых по принципу 5 в 1 «все включено». На их территориях сразу будут доступны производственные боксы со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также профильные колледжи, где будут готовить специалистов.

