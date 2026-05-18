Москва и Пекин изменят международные отношения: лидеры государств готовят концептуальный документ

Россия и Китай во время государственного визита российского лидера Владимира Путина в Пекин намерены принять совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, данный концептуальный документ призван зафиксировать общие подходы Москвы и Пекина к формированию глобальной политической системы. Ожидается, что соглашение будет принято непосредственно в ходе переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Помимо этого, Ушаков рассказал о масштабных планах по расширению нормативно-правовой базы двустороннего взаимодействия. Стороны готовят к подписанию порядка 40 различных документов о сотрудничестве в самых разных сферах. Как уточнил помощник главы государства, 21 соглашение из этого пакета партнеры скрепят подписями непосредственно в присутствии лидеров двух стран.

