«Единая Россия» предлагает ограничить в Подмосковье продажу топлива несовершеннолетним

В рамках круглого стола, организованного фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме, было озвучено предложение об ограничении продажи топлива несовершеннолетним с целью предотвращения аварийности на дорогах и защиты детей.

За последние три года число аварий с участием спортивной мототехники, в том числе питбайков и квадроциклов, увеличилось в четыре раза.

Несмотря на то, что питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь и использовать их можно только на спортивных трассах, их продажи среди жителей только растут. При этом питбайки не имеют фар, поворотников, звукового сигнала.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова поддержала меры по ограничению продажи топлива несовершеннолетним. Она подчеркнула, что это позволит уберечь детей от участия в преступной деятельности.

Мишонова сообщила, что за этот год в регионе произошло четыре теракта с участием подростков. В феврале школьник в возрасте 13 лет под влиянием неизвестных поджег две бензоколонки в Электростали, а в марте другой подросток поджег банкомат в фойе банка.

«Дети поджигают, получают тяжелые сроки и уголовное преследование. Мы должны спасти их от этого», - заявила Мишонова.

Зампред Мособлдумы Олег Рожнов сообщил, что подготовка законопроекта об ограничении продажи топлива несовершеннолетним близится к завершению. Документ внесут на рассмотрение регионального парламента в апреле.