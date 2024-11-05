«Единая Россия» приняла участие в открытии детской площадки в поселке Талдомского г.о.
Фото: [пресс-служба администрации Талдомского г.о.]
В Талдомском городском округе в поселке Вербилки в торжественной обстановке состоялось открытие детской площадки, которая была построена в рамках программы Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева.
В мероприятии приняли участие представители партии «Единая Россия»: исполнительный секретарь местного отделения партии Евгений Юрин, руководитель фракции в Совете депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, депутаты фракции Елена Горькова, Наталья Маршавина и Ольга Воронина.
«Площадки устанавливают с учетом современных требований к безопасности: они оснащаются специальным амортизирующим покрытием, которое оберегает от получения травм при падении. Игровые элементы изготавливаются из высококачественных материалов», — подчеркнул А.Ю. Воробьев.
Сторонники партии «Единой России» и аниматоры организовали мероприятие таким образом, чтобы юные горожане весело и интересно провели время на свежем воздухе.
«В этом году в нашем городском округе мы, в рамках реализации губернаторской программы и партийного проекта «Городская среда», открыли 6 новых современных детских игровых площадок. Площадки получились максимально безопасными и функциональными для детских игр», — отметила Евгения Юрина.
«Единая Россия» на регулярной основе принимает участие в модернизации площадок для игр детей, чтобы сделать досуг несовершеннолетних разнообразным, развивающим и безопасным. Построенные площадки — это вклад в развитие молодого поколения. Специалисты для строительства объектов подбирают исключительно безопасные участки, качественные материалы и современные технологии.
В Талдомском округе также реализуют партийный проект «Городская среда», в рамках которого открывают комфортабельные зоны для активного отдыха семей: удобные скамейки, зеленые насаждения, качественное уличное освещение.
«Все эти изменения направлены на формирование активного и здорового образа жизни у молодежи. Важным аспектом является участие местных жителей в обсуждении и разработке проектов, что позволяет учитывать их мнения и предпочтения. Таким образом, партия «Единая Россия» не просто обновляет детский игровые площадки, но и создает объединяющее пространство, в котором каждый чувствует себя частью сообщества, заботящегося о благополучии будущих поколений», — прокомментировал Михаил Аникеев, Председатель Совета депутатов Талдомского городского округа, руководитель фракции «Единой России».