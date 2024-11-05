«Единая Россия» приняла участие в открытии детской площадки в поселке Талдомского г.о.

В Талдомском городском округе в поселке Вербилки в торжественной обстановке состоялось открытие детской площадки, которая была построена в рамках программы Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева.

В мероприятии приняли участие представители партии «Единая Россия»: исполнительный секретарь местного отделения партии Евгений Юрин, руководитель фракции в Совете депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, депутаты фракции Елена Горькова, Наталья Маршавина и Ольга Воронина.

«Площадки устанавливают с учетом современных требований к безопасности: они оснащаются специальным амортизирующим покрытием, которое оберегает от получения травм при падении. Игровые элементы изготавливаются из высококачественных материалов», — подчеркнул А.Ю. Воробьев.

Сторонники партии «Единой России» и аниматоры организовали мероприятие таким образом, чтобы юные горожане весело и интересно провели время на свежем воздухе.

«В этом году в нашем городском округе мы, в рамках реализации губернаторской программы и партийного проекта «Городская среда», открыли 6 новых современных детских игровых площадок. Площадки получились максимально безопасными и функциональными для детских игр», — отметила Евгения Юрина.

«Единая Россия» на регулярной основе принимает участие в модернизации площадок для игр детей, чтобы сделать досуг несовершеннолетних разнообразным, развивающим и безопасным. Построенные площадки — это вклад в развитие молодого поколения. Специалисты для строительства объектов подбирают исключительно безопасные участки, качественные материалы и современные технологии.

В Талдомском округе также реализуют партийный проект «Городская среда», в рамках которого открывают комфортабельные зоны для активного отдыха семей: удобные скамейки, зеленые насаждения, качественное уличное освещение.