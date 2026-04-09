Партия «Единая Россия» проведет в Подмосковье памятные мероприятия ко Дню космонавтики. Жителей и гостей региона ждут выставки, встречи с космонавтами и квизы.

К примеру, в Химках 10 апреля депутаты «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» поздравят сотрудников НПО «Энергомаш» и НПО «Лавочкина». Эти предприятия — флагманы отечественной космической промышленности.

В этот же день молодогвардейцы вручат цветы работникам космической отрасли на проходных предприятиях в Жуковском, Звездном городке, Люберцах, Королеве, Химках и Дубне.

В парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе 11 апреля состоится тематический фестиваль. Там можно будет посетить выставку макетов ракет и космических аппаратов, мастер-классы по моделированию и робототехнике. Также пройдут конкурсы, игры и викторины.

В краеведческом музее Каширы открыли выставку «Когда звезды становятся ближе». В экспозиции представлены уникальные экспонаты, полученные от знаменитой уроженки Каширы — летчик-космонавта, Героя России Елены Серовой. Это, в том числе фотографии с борта МКС, стартовый ключ, модели ракет, копия стенограммы переговоров Юрия Гагарина с Землей.

В краеведческом музее в Ступино представили новые экспонаты с Байконура. Полковник МВД Алексей Кузьмин передал музею материалы об экипажах космических кораблей 2005–2025 годов, ранее засекреченные личные дела космонавтов, включая документы Гагарина, фотографии с автографами, редкое издание об истории космодрома.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев отметил, что «ступинская земля имеет прямое отношение к освоению космоса — именно здесь была изготовлена оболочка для первого искусственного спутника Земли».

В Жуковском на Аллее космонавтов жители города вместе с сотрудниками предприятий и депутатом Госдумы от «Единой России» Александром Фетисовым высадили голубые ели. В Красногорске на Нахабинском полигоне, где запустили первую жидкостную ракету, провели субботник. В Чехове и Шаховской в общественных приемных «Единой России» провели творческие занятия для детей.