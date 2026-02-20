«Единая Россия» провела в Подмосковье встречи героев фронта с героями тыла

В Подмосковье партия «Единая Россия» в преддверии 23 февраля провела патриотическую акцию «Защитники на фронте и в тылу», в рамках которой герои фронта встретились с героями тыла.

В Балашихе был организован благотворительный концерт «Крылья тыла», который посетили бойцы и их семьи, юнармейцы и представители молодежи. Мероприятие посетили муниципальные депутаты от «Единой России»: вдова бойца Ольга Бортновская и Герой России, ветеран СВО Иван Клещерев.

«Это тематическое мероприятие призвано поддержать участников СВО и их семьи, помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Такие встречи в тесном кругу через музыку и искусство соединяют и сплачивают людей», — сказал Клещерев.

В Серпухове местное отделение партии и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей провели встречу с бойцами, которые находятся в краткосрочном отпуске. Александр, Андрей и Раймонд встретились с представителями местного отделения Союза женщин России, волонтерами, молодогвардейцами.

«Замечательно, что многие серпуховичи помогают и поддерживают, причем стараются делать это максимально быстро», — отметил боец Александр.

Военнослужащие рассказали о фронтовых буднях и выразили жителям благодарность за передачу гумпомощи. Молодогвардейцы провели для детей бойцов мастер-класс по созданию аппликаций из бумаги.

«Продолжаем поддерживать героев и их семьи добрыми делами. Проводим встречи, поддерживаем связь, чтобы все они чувствовали, что мы — рядом», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Алексей Шимко.

В Наро-Фоминске прошел круглый стол, в котором поучаствовали семьи бойцов СВО и руководители волонтерских объединений муниципалитета. Активисты рассказали о работе и актуальных вопросах.

Во Власихе секретарь местного отделения партии, глава округа Герман Потапчук и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретились с участником СВО с позывным «Барс» и передали тепловизионные прицелы.

«Сейчас наш герой возвращается на боевые позиции, а в сентябре планирует приступить к обучению в Военной академии», — рассказал глава.

Поддержка участников спецоперации и их семей является одним из главных направлений народной программы «Единой России». В Подмосковье бойцам доступно около 40 региональных мер поддержки.