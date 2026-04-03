«Единая Россия»: участники программы «СВОй бизнес» посетили предприятия Московской области

Участники программы «СВОй бизнес» познакомились с работой предприятий Подмосковья. Пятидневный интенсив «Свой бизнес» для участников СВО и их семей был организован «Единой Россией» совместно с корпорацией МСП и «Опорой России».

Одной из площадок стало предприятие «Афеспро» в Королеве, где разрабатывают и производят системы автоматического газового пожаротушения. Участники проекта смогли ознакомиться с технологическими процессами и пообщаться с коллективом предприятия.

«Я сейчас работаю как самозанятый. Веду мероприятия и хочу открыть свое ивент‑агентство. Поэтому для меня очень важно узнать, как работают опытные предприниматели, чтобы перенимать их знания и подходы», — рассказал один из участников программы, ветеран СВО Николай Федоров.

Также бойцы посетили Центр восстановительной медицины в Мытищах. Предприятие специализируется на лечении заболеваний опорно‑двигательного аппарата и реабилитации пациентов. Основатель предприятия реабилитолог Андрей Хайрипинов отметил, что центр безвозмездно принимает на реабилитацию до 10 участников СВО в месяц.

«В Мытищах сотрудничаем с Ассоциацией ветеранов спецоперации. Минимальный курс составляет три месяца — за это время человек проходит реабилитацию и возвращается к активной жизни», — отметил он.

Зампред Московского областного отделения «Опоры России» Денис Бикбаев подчеркнул, что программа «СВОй бизнес» помогает ветеранам и их семьям познакомиться с реальными бизнес-процессами.

«Важно, чтобы люди, вернувшись домой, направили энергию на созидание. В том числе на создание или развитие предприятий», — подчеркнул он.

Образовательный интенсив стартовал 30 марта в Мытищах. Программа включает в себя лекции, практику, встречи с предпринимателями и разработку бизнес‑проектов.