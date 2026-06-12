«Единая Россия» в Подмосковье организовала праздничные мероприятия в честь Дня России

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» организовало множество мероприятий в честь празднования Дня России. На площадках был организован сбор наказов в новую Народную программу.

Так, в Балашихе более 150 жителей приняли участие в праздничном забеге в Вишняковском лесопарке, где завершается вторая очередь благоустройства по Народной программе. Спортсмены преодолели дистанцию в 3 километра. Вместе с жителями в забеге принял участие и глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

«Сегодня один из самых патриотичных праздников нашей страны — День России, который объединяет всех, кто любит свою родину. У нас великое прошлое, сильное настоящее и огромное будущее. Мы с вами благоустраиваем Подмосковье и наш город, строим новые объекты — и этот наш забег прошел в обновляемом Вишняковском парке, который в скором времени станет еще лучше», – сказал он.

В Наташинском парке Люберец сотни жителей округа вышли на старт пятикилометровой дистанции с российскими флагами и в национальных костюмах. Вместе с люберчанами дистанцию пробежали местные депутаты.

«Сегодня мы увидели, как спорт объединяет людей разных возрастов и профессий. На старт вышли семьи с детьми, молодежь, представители старшего поколения. Особенно впечатляло количество российских флагов на дистанции — буквально весь маршрут был окрашен в цвета триколора», — отметил депутат окружного Совета депутатов Виктор Худяков.

В Щелково прошло праздничное шествие по главным улицам города — в нем приняли участие более 300 человек. Участники акции прошли по улице Парковая от Центрального дворца культуры. Они несли российские флаги и раздавали триколоры и праздничные ленты.