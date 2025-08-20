«Единая Россия» в Раменском вручила школьные наборы детям из семей в сложной жизненной ситуации

В Раменском округе «Единая Россия» вручила детям из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, рюкзаки со всеми необходимыми предметами для учебы. Их получили 56 ребят.

В ДК «Сатурн» прошел благотворительный марафон-ярмарка в рамках акции «Собери ребенка в школу». В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Эдуард Малышев, муниципальные депутаты, представители администрации и неравнодушные жители.

В рамках марафона прошли ярмарка, мастер-классы, лотерея. Можно было принести канцелярию, рюкзаки и школьную форму, а также принять участие в сборе помощи бойцам СВО.

Акция «Собери ребенка в школу» реализуется «Единой Россией» в рамках проекта «Новая школа». В 2025 году в Раменском планируется вручить рюкзаки 300 детям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к 1 сентября.