«Единая Россия» выдвинула в Госдуму кандидатов, выбранных жителями регионов

Список кандидатов «Единой России» на выборы в Государственную думу утвердили в рамках съезда партии, который прошел в Москве. В Подмосковье список возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уверен, „Единая Россия“ в предвыборной конкуренции вновь проявит свое лидерство, будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог. Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе», — сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных главой государства. Он добавил, что в новую Народную программу поступило почти 2,5 млн инициатив.

«Соавторы партийного документа — инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели, педагоги, ученые, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой», — уточнил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев представил список кандидатов. Съезд проголосовал за их выдвижение. В состав региональной группы Подмосковья помимо губернатора Андрея Воробьева, вошли олимпийский чемпион по лыжному спорту Александр Легков, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, легенда фигурного катания Ирина Роднина, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Также в списке участники СВО, в том числе первая женщина, получившая Золотую звезду Героя России, Людмила Болилая. Она отметила, что в регионе в Народную программу поступило свыше 165 тыс. инициатив.

«И это не цифра для отчета. Это то, что реально волнует людей: состояние парков и набережных, наших больниц, школ, детских садиков, домов культуры. Это то, что жители вместе с партией хотят решить или изменить к лучшему», — сказала она.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что съезд зафиксировал решения, принятые жителями. Он также напомнил, что 2 июля в Подмосковье пройдет конференция, на которой будут утверждены кандидаты в региональный парламент.