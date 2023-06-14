«Единая Россия» выдвинула Воробьева в качестве кандидата на пост губернатора Подмосковья

Партия намерена начать работу в команде с губернатором, при этом налаживая сотрудничество с жителями региона. По ее мнению, эта стратегия определит, какой станет область через пять лет, о чем пишет издание «Утро.ру»

Недавно прошла конференция в городе Красногорск. На ней Андрей Турчак, будучи секретарем генерального совета «Единой России» заявил, что пост губернатора Московской области вполне себе может принадлежать Воробьеву. Как отметил Турчак, он компетентно и эффективно решает возникающие региональные проблемы.

Партия, в свою очередь, подтвердила свою политическую мощь в Москве и Подмосковье. Она поддерживает президента РФ, Владимира Путина, а также улучшает уровень жизни людей, проживающих в области. Об этом говорится в сообщении «Единой России».