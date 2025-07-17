Единоросс Денис Мишин получит поддержку в Луховицах на дополнительных выборах в Совет депутатов

В мероприятии приняли участие лидер луховицкого отделения партии и глава округа Сергей Тимохин, депутат Московской областной Думы Максим Коркин, представители депутатского корпуса, активные сторонники партии и молодогвардейцы.

В ходе заседания были проанализированы результаты предварительного голосования, проведенного в мае на территории округа Луховицы. В нем приняли участие зарегистрированные на онлайн-платформе pg.er.ru выборщики — более 500 человек, являющихся членами «Единой России» и сторонниками партии.

В результате голосования выбран кандидат, который будет представлять «Единую Россию» на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального округа Луховицы по одномандатному избирательному округу № 4. Им стал Денис Мишин, имеющий опыт работы в качестве депутата.

«Мы последовательно проводим процедуру предварительного голосования перед каждой избирательной кампанией, что позволяет нам выявлять наиболее сильных и перспективных кандидатов. Это подтверждается результатами прошлых выборов. В 2024 году наша партия получила все 10 мандатов по одномандатным округам и 7 из 10 мандатов по партийным спискам, набрав почти 74% голосов избирателей в Луховицах», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Довыборы в Луховицах запланированы на 12, 13 и 14 сентября.

Также на заседании был поднят вопрос о выполнении обещаний, включенных в Народную программу «Единой России» для округа Луховицы. Отмечается, что уровень выполнения составляет более 90%, и работа в этом направлении продолжается.