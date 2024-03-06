Единовременную выплату при рождении ребенка получили в 2023 году 180 тысяч семей из столицы и Подмосковья

В 2023 году 180 тысяч семей столицы и Московской области получили единовременную выплату при рождении ребенка. Это разовая мера поддержки, которую Социальный фонд предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование такой выплаты Отделение СФР по Москве и Московской области направило более 4 миллиардов рублей.

Работающему родителю пособие назначается проактивно на основании данных из реестра ЗАГС о рождении ребенка. В этом году его размер составляет 22 909 рублей. Неработающему гражданину для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу СФР или МФЦ. Заявление также принимается через портал госуслуг.

Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.