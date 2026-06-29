Единственная заправка в селе выкрутила ценник до 120 рублей: ФАС выехала на проверку в Челябинской области

Местный житель Константин, навестивший пожилых родителей в селе Бродокалмак, обнаружил, что единственная действующая АЗС «Энерджи-Ойл» выставила ценники, сопоставимые со столичными. Пенсионерам пришлось заправляться по 120 рублей за литр, а на следующий день на стенде горели цифры 99 и 110 рублей. Вторая станция — «Башнефть» — оказалась закрыта. По его словам, на заправке не принимают банковские карты, и об этом предупреждает объявление прямо на кассе. Мужчина назвал происходящее безобразием и высказал мнение, что таких коммерсантов следует наказывать рублем.

В региональном УФАС пояснили, что рынок нефтепродуктов находится под ежедневным наблюдением. Сейчас специалисты проводят проверку как по фактам отсутствия топлива на автозаправочных станциях региона, так и по поступившему сигналу о конкретной АЗС. Параллельно ведомство запросило для анализа сведения об объемах поставок топлива в область и о реализации бензина и дизеля на местах. Редакция также направила запрос в правительство Челябинской области, ответ на который будет обнародован после получения.