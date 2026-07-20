Единственное занятие, которое включает мозг на полную: глава Федерации шахмат о пользе игры

Исполнительный директор Федерации шахмат России, мастер ФИДЕ Александр Ткачев в беседе с « Абзацем » заявил, что шахматы являются единственным видом деятельности, задействующим оба полушария мозга с одинаковой интенсивностью. По его словам, для взрослых это один из самых эффективных способов борьбы с Альцгеймером, а детям игра помогает подтянуть успеваемость.

В качестве доказательства он привел эксперимент в Курской области, где после введения факультативных шахмат во всей начальной школе средний балл по математике вырос с 3,7 до 4,2. Ткачев подчеркнул, что начать играть можно в любом возрасте и даже не выходя из дома — достаточно доски с фигурами или приложения в телефоне. Шахматы, по его мнению, сочетают в себе спорт, искусство и науку, а благодаря широкому присутствию в интернете освоить их можно с помощью элементарной мобильной программы.