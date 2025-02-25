Единственную в России масштабную модель Солнечной системы откроют в Черноголовке 28 февраля

В день Великого парада планет, 28 февраля 2025 года, в Черноголовке откроется арт-объект — Масштабная модель Солнечной системы. На сегодняшний день, аналогов в России нет.

Отличительная особенность модели - масштаб 1:1 500 000 000. Скульптор Артем Родионов совместно с учеными тщательно подбирал размеры планет и расстояние между объектами, чтобы все в точности соотносилось с космическими прототипами. Выбранный Масштаб позволяет уместить солнце и все планеты на территории города, создавая пеший маршрут. При соблюдении пропорций диаметр Меркурия — 3 мм, Земли — 8 мм, Юпитера — 9,5 см, а Солнца — 93 см. Для изготовления макетов выбирали исключительно природные материалы. Специалисты учитывали состав настоящей планеты и цвет. Арт-объекты помещены между двумя источниками света в стеклянные камеры.

«Мы не столько приближаем объект, который находится в далеком космосе, сколько художественным приемом показываем сложную траекторию взгляда на этот объект. Так и минерал, пропускающий сквозь себя свет – дополняет аллегорию взгляда сквозь время и пространство. Своеобразный рентген материи, в обычных условиях недоступный человеческому глазу», — рассказал автор проекта, скульптор Артем Родионов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Достаточно выделить два часа времени, чтобы неспешным шагом обойти всю Солнечную систему. Каждые 100 метров пути пропорциональны 1 астрономической единице. Начальная точка (Солнце) расположена напротив одного из корпусов Черноголовской школы, примечательного тем, что там находится действующая обсерватория.

«Солнечная система, Памятник «отцам-основателям» Н.Н. Семенову и Ф.И. Дубовицкому, жанровая скульпутра БХЛ-сингулярность, посвященная открытию нашего выдающегося земляка Академика Исаака Марковича Халатникова, научная тропа, представляющая собой пешеходный маршрут с инфостендами, рассказывающими о деятельности научных организаций, работающих на территории Черноголовки, городской нейминг (сквер им. И.М. Халатникова, площадь В.Е. Фортова и тд) — все это слагаемые нашей масштабной программы по сохранению и проявлению научного духа в городской среде.» — отметил директор АНО «Центр городского развития» Олег Егоров

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Зрелищное открытие объекта запланировано на 28 февраля, начало в 19:00. Жителей и гостей округа будут ждать на поле перед корпусом Ф.И. Дубовицкого (бывшая 82 школа), адрес: Школьный б-р, 1. На церемонии выступит член российского общества «Знание» и популяризатор космонавтики Полина Покрышко.

Поддержку и финансирование проекта оказала Автономной некоммерческой организации «Центр городского развития» (АНО «ЦГР»)