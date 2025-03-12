Единый день диспансеризации пройдет в Каширской больнице 15 марта

В субботу, 15 марта, на базе взрослой поликлиники в Кашире-1 пройдет «Единый день диспансеризации».

Специалисты примут жителей округа с 8:00 до 13:00. Поликлиника расположена по адресу: г. Кашира-1, ул. Генерала Белова, д. 1.

Диспансеризацию необходимо проходит гражданам в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года. Гражданам 40 лет и старше рекомендовано проходить осмотр ежегодно. Диспансеризация — это возможность пройти все необходимые обследования, чтобы своевременно выявлять любые изменения в организме.

Первый этап обследования — анкетирование. Он позволяет определить факторы риска. Следующие процедуры — измерение роста, веса, артериального и внутриглазного давления, сдача анализов (клинический анализ крови, уровень холестерина и глюкозы), флюорография легких, электрокардиография. Результаты анализов изучает врач-терапевт, который проводит для каждого пациента консультацию.

Некоторые процедуры предстоит пройти только женщинам — маммографию и цитологическое исследование мазка с шейки матки (до 69 лет). В зависимости от возраста мужчин могут направить на сдачу анализа ПСА.

Для совершеннолетних жителей также доступно прохождение ежегодных профилактических медицинских осмотров, которые включают в себя анкетирование, антропометрию, флюорографию (раз в два года), измерение артериального давления, ЭКГ (по возрасту) анализы крови (клинический, холестерин, глюкоза). Завершающий этап — прием терапевта, который даст некоторые профессиональные рекомендации.

«Диспансеризация — это возможность на ранней стадии выявить заболевания, которые не всегда проявляют себя симптомами. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология — все это можно предупредить, если вовремя заняться своим здоровьем. Мы приглашаем всех жителей Каширы в выходной день посетить поликлинику и пройти комплексное обследование. Это займет всего несколько часов, но может значительно улучшить качество жизни», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять здоровье. Многие заболевания на ранних стадиях обнаружения намного эффективнее поддаются лечению. Диспансеризация также позволяет оценить общее состояние организма.