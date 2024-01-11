Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино в субботу

В ближайшую субботу в Пушкино пройдет первый в этом году день диспансеризации. Пройти медосмотр можно будет в амбулаторно-поликлинических подразделениях больницы имени профессора Розанова В. Н.

Диспансеризация будет проходить с девяти часов утра до двух часов дня в поликлиниках №1 Пушкино, №2 микрорайона Мамонтовка, №3 поселка Лесной, №4 микрорайона Клязьма, №5 поселка Правдинский, №6 поселка Софрино, №7 поселка Софрино-1, №8 поселка Ашукино, №9 Ивантеевки.

Для прохождения медосмотра потребуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Кроме того, нужно быть прикрепленным к одному из подразделений Пушкинской больницы. В связи с тем, что в рамках диспансеризации берется кровь на анализ, следует прийти натощак.

Следующие единые дни диспансеризации в Пушкино пройдут 20 января, а также 10 и 24 февраля. Подробная информация о днях проведения медосмотров представлена на сайте больницы.