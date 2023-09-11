Единый день голосования прошел в учреждениях УФСИН РФ по Подмосковью

Единый день голосования прошел в учреждениях УФСИН России по Подмосковью восьмого сентября. Голосование провели на одиннадцати стационарных и одном временном избирательных участках.

Содержащиеся в учреждениях жители Подмосковья проголосовали по выборам губернатора региона. Помимо этого, часть граждан, являющихся жителями других областей, приняли участие в выборах глав регионов в 21 субъекте РФ.

В общей сложности, свои голоса отдали более 1,8 тысячи человек. За ходом выборов следили семнадцать общественных наблюдателей.

Один из участков – в СИЗО-2 Волоколамска – проверили председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Леонов. Избирательный участок в СИЗО-10 в Можайске посетила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

По итогам голосования никаких нарушений не выявили.