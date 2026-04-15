Единый язык для нейросетей: в России призвали создать консорциум по стандартам ИИ

На ежегодной конференции «Медиапространство-2026», организованной ИД «КоммерсантЪ», одной из главных тем стало применение искусственного интеллекта в медиаиндустрии. Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников выступил с инициативой, которая может изменить подход к использованию нейросетей в России: создать консорциум для выработки единых стандартов коммуникации в этой сфере.

Медников отметил, что нейросети — это не только яркая аудиовизуальная упаковка для графики, текстов или музыки. Сегодня они открывают принципиально новые возможности для машинного обучения, аналитики и автоматизации. Компании, которые не научатся работать с этими инструментами, рискуют безнадежно отстать. По словам управляющего директора, самое страшное, что может произойти, — это появление множества разных стандартов на рынке, который и так находится в турбулентности. Всем, кто использует технологии ИИ, необходимо договориться о том, как искусственный интеллект будет общаться с людьми. Это нужно для экономики, бизнеса, потребителя и страны в целом.

Медников подчеркнул, что речь идет не о контроле или запретах. Задача — выработать гибкие правила игры, которые помогут рынку говорить на одном языке и в единой семантике.

Практическим доказательством возможностей ИИ стала демонстрация автоматизированной системы обработки видеоконференций. Сразу после заседания каждый участник получил персонализированную ссылку на индивидуальный медиапакет. Система на базе комплекса специализированных модулей-воркеров работала полностью в автоматическом режиме. Всего за двадцать минут после окончания выступления искусственный интеллект выполнил полный цикл обработки видеозаписи. Алгоритмы на основе компьютерного зрения и анализа естественного языка выделили из видеопотока лучшие фотографии, проанализировали аудиодорожку и вычленили ключевые цитаты. Более того, участники получили готовые вертикальные ролики формата 9:16, адаптированные для публикации в соцсетях и мессенджерах. Эта система — часть более широкого направления «Русской Медиагруппы», связанного с обработкой эмоциональных больших данных (emotional big data).

О примерах использования ИИ в медиа рассказал директор по развитию сайтов и приложений холдинга Станислав Скалабан. Нейросети внедрены на разных этапах производства контента: от создания рекламных роликов до наполнения сайтов и приложений. Искусственный интеллект помогает анализировать композиции, которые присылают исполнители художественному совету, проверять и актуализировать библиотеку треков и карточек артистов. Вместе с партнерами холдинг тестирует рекламную платформу «Охватный цифровой», которая анализирует и повышает эффективность рекламных кампаний в эфире онлайн-радиостанций.

Скалабан особо отметил: активное внедрение ИИ не привело к сокращению сотрудников. Напротив, штат пришлось расширить. По его словам, искусственный интеллект используется для автоматизации творческого процесса, ускорения рутины, обработки данных и создания персонализированного контента. Кроме того, нейросети помогают холдингу осваивать новые сферы, например, геймдев и музыкальные приложения. Но при этом важно постоянно проверять и следить за ИИ, убеждаясь, что он работает корректно и не уходит в сторону.