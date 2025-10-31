Едят и не толстеют: диетолог раскрыла четыре секрета стройности, и дело не только в генетике

Люди, сохраняющие стройность без видимых усилий, часто обладают комбинацией нескольких ключевых факторов, а не одним секретом. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на дзен-канал «Еда без границ», быстрый метаболизм, унаследованный от родителей, — лишь один из элементов этой формулы. Это подтвердила диетолог Наталия Гридина.

По словам эксперта, генетика действительно определяет скорость обмена веществ и гормональный фон, регулирующий аппетит через уровень инсулина, лептина и грелина, но не является единственной причиной постоянной стройности.

Значение имеют семейные пищевые традиции: если в роду десятилетиями практикуют отказ от еды на ночь, ограничение сладкого и мучного, это формирует устойчивые поведенческие паттерны.

Не менее важны индивидуальные особенности — некоторые люди физически не получают удовольствия от пищи и интуитивно выбирают низкокалорийные продукты, питаясь всего 1-2 раза в день.

Четвертый компонент — высокая физическая активность, будь то регулярный спорт или физический труд, обеспечивающий постоянный расход калорий.

Все эти факторы, работая вместе, создают эффект естественной стройности, который можно частично воспроизвести через осознанное формирование привычек, даже без генетических преимуществ.

