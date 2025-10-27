Стимулятор-оборотень: назван ингредиент БАДов, который ударяет по сердцу и психике

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен предупредила об опасности биологически активных добавок для похудения, содержащих экстракт коры йохимбе. Предостережения специалиста публикует REGIONS.

Йохимбе — вещество из коры, которое обладает выраженным стимулирующим эффектом и может спровоцировать резкое повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, тревожность, развитие панических атак и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Специалист подчеркивает, что даже безрецептурные БАДы требуют обязательного врачебного контроля, поскольку самостоятельное использование средств с йохимбе создает реальную угрозу для здоровья.

Для минимизации рисков врач рекомендует четыре конкретных действия: не принимать БАДы без предварительной консультации с врачом, тщательно изучать состав и происхождение средства, учитывать все противопоказания, указанные производителем, и немедленно прекращать прием при возникновении любых необычных реакций с последующим обращением за медицинской помощью.

Эти правила особенно актуальны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к тревожным расстройствам, поскольку стимулирующее действие йохимбе может обострить хронические заболевания.

