«Едва не подпрыгнул от неожиданности»: бойцов, дежуривших в блиндаже, ждал необычный сюрприз

Боец с позывным Бах записался в добровольческий батальон БАРС-13, чтобы отправиться на СВО. И хотя мужчина не имел до этого боевого опыта, ему нашлась работа «за ленточкой». Главной задачей его отряда было оборонять местность от диверсионных групп противника. Бывало и страшно, и смешно.

Бах вспомнил, что однажды солдатам надо было дежурить всю ночь, сменяя друг друга. Добровольцы выстраивали позиции и минировали подходы к ним, потому что, по данным разведки, в том направлении ВСУ организовывали наступление.

«Перед тем, как пойдут основные войска, всегда идут на разведку ДРГ, вот мы и караулили», — объяснил боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В обороне солдаты копали траншеи и окопы, чтобы можно было наблюдать за происходящим вокруг. Однажды ребята выкопали себе большой блиндаж и сделали четыре смотровых отверстия.

«Эти «окошки» очень удобны, когда надо осмотреть большую территорию, сидя внутри. Как-то в одну темную ночь мы дежурили в этом блиндаже и в любой момент ждали подхода ДРГ. Я повернул голову и увидел силуэт и желтые глаза, которые на меня смотрят, и едва не подпрыгнул от неожиданности», — поделился Бах.

Далеко не в первую секунду боец догадался, в чем дело. В темноте светился взор вовсе не человека.

«В смотровом окошке сидела кошка и наблюдала за нами. Уже потом стало смешно, а в первое мгновение было страшно повернуться. Спустя время, когда я набрался смелости и резко обернулся, убедился, что это кошечка пошутила», — улыбнулся Бах.

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